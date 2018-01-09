Чемпионка мира по самбо трагически погибла в Чебоксарах

В Чебоксарах при странных обстоятельствах погибла двукратная победительница Первенства мира по самбо Эдера Лаврентьева. Девушке было всего 22 года и до своего следующего дня рождения она не дожила всего десять дней.

«Смерть спортсменки наступила еще 30 декабря прошлого года, ведется проверка», - цитирует старшего помощника руководителя СК РФ по Чувашии Олега Дмитриева «Интерфакс».

Близкая подруга Эдеры в беседе с журналистами портала «Про Город» рассказала, что несчастный случай, подробности которого не разглашаются в интересах следствия, произошел 29 декабря. Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, но 30 декабря в пять утра ее не стало. О смерти спортсменки стало известно только сейчас.

Следователи подтвердили, что в качестве основной версии случившегося рассматривается несчастный случай.