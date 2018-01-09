Саакашвили проведет митинг за импичмент Порошенко
Пресс-секретарь Саакашвили назвала дату нового шествия в столице Украины за импичмент действующего президента.
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS / Globallookpress
Бывший губернатор Одессы, а ныне лидер политической партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили намерен возобновить воскресные марши своих сторонников за импичмент президента Украины Петра Порошенко по центру Киева с 21 января.
«21 января в воскресенье состоится марш», - рассказала его пресс-секретарь Татьяна Баграновская агентству «Украинские новости».
Время начала шествия пока не уточняется. Баграновская также отметила, что оппозиционная партия пока не намерена убирать палаточный городок у здания Верховной Рады.