Саакашвили проведет митинг за импичмент Порошенко

Бывший губернатор Одессы, а ныне лидер политической партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили намерен возобновить воскресные марши своих сторонников за импичмент президента Украины Петра Порошенко по центру Киева с 21 января.

«21 января в воскресенье состоится марш», - рассказала его пресс-секретарь Татьяна Баграновская агентству «Украинские новости».

Время начала шествия пока не уточняется. Баграновская также отметила, что оппозиционная партия пока не намерена убирать палаточный городок у здания Верховной Рады.