Диетолог рассказал о питании после новогодних праздников

Диетолог НИИ питания РАМН Олег Ленев рассказал, что если человек не следил за своим рационом во время новогодних праздников, то сейчас самое время начать соблюдать диету.

При этом, по словам Ленева, необходимо увеличить количество потребляемого белка и сделать акцент на фрукты и овощи.

«Те, кто переели оливье, должны ставить разгрузочные дни, разгрузочные диеты с минимальным количеством белка и акцентом на овощи и фрукты», - цитирует диетолога РИА «Новости».

Если же человек соблюдал Рождественский пост, ему необходимо первое время избегать высококалорийную пищу и есть нежное мясо, рыбу и птицу.

При этом и тем и другим рекомендуется не употреблять жареную и приправленную специями еду.