CNN опубликовал фото новогоднего подарка от Russia Today

Корреспондент американского телеканала CNN Мэтью Ченс опубликовал фотографию, на которой изображен новогодний подарок от телеканала Russia Today. Подарок пришел в корреспондентский пункт CNN в Москве.

CNN Moscow just received this thoughtful New Year gift from @RT_com pic.twitter.com/lrjZqGUeVj — Matthew Chance (@mchancecnn) 9 января 2018 г.

«CNN Moscow только что получил этот трогательный новогодний подарок от Russia Today», - написал корреспондент.

Судя по фотографии, в качестве подарка сотрудники российского канала преподнесли своим американским коллегам молоко и печенье – традиционный успокаивающий набор для детей перед сном. Подарок был снабжен открыткой с подписью «Праздничная посылка от иностранного агента. Искренне ваши, RT».

Минюст США обязал RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента в прошлом году. Позднее главный редактор канала Маргарита Симоньян сообщила, что RT America прошел соответствующую регистрацию под давлением властей США. Впоследствии эти действия вызвали зеркальную реакцию российских властей в отношении американских СМИ в РФ.