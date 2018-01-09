Из-за проблем с вертолетами ВМС США дважды за выходные оконфузились в Японии

США за выходные дважды оконфузились, экстренно посадив свои вертолеты в неожиданных местах в японской префектуре Окинава, сообщает NHK World.

В субботу это был пляж, в воскресенье – площадка перед отелем, что немало напугало и вызвало возмущение постояльцев. Обе экстренные посадки американцы объяснили техническими неполадками.

Сегодня глава Пентагона Джеймс Мэттис принес извинения за инциденты с вертолетами, после того как МИД Японии сделал представление послу Соединенных Штатов.

В начале декабря в той же префектуре Окинава, ученик начальной школы получил травму в результате падения восьмикилограммового фрагмента стекла иллюминатора американского военного вертолета на детскую площадку.