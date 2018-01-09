В Кремле приветствовали диалог между Северной и Южной Кореей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют прямой контакт Пхеньяна и Сеула.

«Мы считаем, что только путем такого диалога возможно выйти на разрядку напряженности на Корейском полуострове», – отметил он.

Напомним, сегодня утром в демилитаризованной зоне Пханмунджом, разделяющей Южную Корею и КНДР, начался первый раунд переговоров между представителями Северной и Южной Кореи о нормализации отношений двух стран, а также о возможном участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде – 2018 в Пхенчхане.

Стороны обсудили множество проблемных вопросы, ключевой из которых – свертывание ядерной программы. Пока есть лишь предложения, но участники переговоров надеются на позитивные решения. В КНДР подтвердили, что намерены направить на Игры представительную делегацию. А южане, в свою очередь, предложили провести в феврале встречу родственников из разделенных семей.

«В нашей стране говорят: начал – значит, наполовину сделал. Переговоры возобновились после длительного разрыва дипломатических отношений между нашими странами. Стоит надеяться, мы будем привержены диалогу впредь», – рассказал министр Объединения Республики Корея и глава делегации Южной Кореи Чо Мен Гюн.