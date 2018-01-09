Создатели «Твин Пикс» задумались о съемках четвертого сезона сериала

Руководство телеканала Showtime задумалось о съемках нового сезона сериала «Твин Пикс». Об этом сообщил исполнительный директор канала Дэвид Невис. Он отметил, что компания уже обсуждает с режиссером культового сериала Дэвидом Линчем возможное продолжение истории.

«"Твин Пикс" вызывает стабильный интерес, и мы постоянно обсуждаем это с Дэвидом», – отметил Невис.

О возможном возвращении сериала на экраны заявил и представитель компании Showtime Гэри Левайн.

«Я не знаю, когда он (Дэвид Линч – прим. ред.) захочет вернуться. Но двери Showtime всегда открыты для Марка (сценариста Марка Фроста – прим. ред.) и Дэвида, будь то работа над "Твин Пикс" или другим проектом», – заявил Левайн во время пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков.

Первые два сезона «Твин Пикс» вышли в 1990–1991 годах. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин Пикс. Агент ФБР Дейл Купер расследует загадочное и шокирующее убийство старшеклассницы Лоры Палмер.

Спустя 25 лет был снят третий сезон сериала.