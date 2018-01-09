Опубликовано видео задержания мажора на Gelandewagen

В распоряжении ТРК «Звезда» оказалось видео задержания лишенного прав участника гонки на Gelandewagen, попавшего в ДТП на Профсоюзной улице в Москве.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, после ДТП мужчину задержали с чужими документами.

Авария с участием двух иномарок произошла 8 января около шести вечера в районе дома 66 по Профсоюзной улице.

«Один из водителей предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья. Полицейские опознали его как одного из участников гонок на Gelandewagen в мае 2016 года», – рассказала Волк.

По ее словам, документов о законности пребывания на территории России мужчина не предъявил. Его доставили в территориальный отдел полиции, где и была установлена его личность. Задержанный оказался одним из участников гонок на Gelandewagen Абдувахобом Маджидовым. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, которое предусмотрено ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами».

В мае 2016 года сын вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров, Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов, нарушая ПДД, двигались по Ленинскому проспекту на автомобиле Mercedes-Benz Gelandewagen и транслировали свою езду в Интернете. Спустя полгода Гагаринский суд Москвы признал Ускова и Шамсуарова виновными в оскорблении инспекторов ДПС, их приговорили к 300 часам обязательных работ, а Маджидова суд оправдал.