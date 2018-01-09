Спасенный храпом: признанный мертвым мужчина очнулся на столе патологоанатома

Заключенный одной из испанских тюрем, признанный медиками мертвым, неожиданно ожил прямо перед вскрытием.

Отбывающий наказание за кражу Гонсало Монтойя Хименес не явился на утреннюю перекличку, после чего охранники обнаружили его сидящим на стуле без движения, при этом пульс у заключенного не прослушивался.

По данным Telecinco, сразу три медика подтвердили, что Хименес не подает признаков жизни, после чего его тело было помещено в мешок для трупов и оправлено в Институт юридической медицины Овьедо для вскрытия.

Между тем в Институте судмедэксперты услышали шум, исходящий из мешка, и поняли, что мужчина на самом деле жив, при этом, по данным издания, Хименеса «спас его храп».

По предположению специалистов, заключенный может страдать от каталепсии – состояния здоровья, характеризующегося потерей гибкости тела и сознания.

В настоящее время Хименес находится в больнице в отделении интенсивной терапии, его состояние медики оценивают как стабильное.