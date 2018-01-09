Сирия обвинила Израиль в нанесении ракетных ударов по пригороду Дамаска

Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по сирийским военным объектам, которые расположены в районе Эль-Кутейфа под Дамаском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования сирийской армии.

Отмечается, что обстрел велся с территории Ливана. Несколько ракет взорвались рядом с воеными объектом в провинции Дамаск и нанесли материальный ущерб.

«Вражеская авиация Израиля сегодня в 02:40 утра выпустила несколько ракет с территории Ливана в сторону района Эль-Кутейфа провинции Дамаск. Наша ПВО перехватила их и попала по одному из самолетов», – говорится в сообщении.

Власти еврейского государства отказались комментировать сообщения о нанесении ударов.

«Мы это не комментируем», – заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля.