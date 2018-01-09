Песков рассказал, когда сформируют предвыборный штаб Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предвыборный штаб Владимира Путина, идущего на предстоящие выборы президента России в качестве самовыдвиженца, начнет работать в ближайшее время.

«Я думаю, в ближайшее время уже», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что в России открылись пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.

Самовыдвижение Владимира Путина на выборах, которые состоятся 18 марта 2018 года, поддержало собрание избирателей 26 декабря 2017 года. Путину необходимо набрать более 300 тысяч подписей избирателей.