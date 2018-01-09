Глава Минфина Франции предложил России санкционный маневр

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что в санкционном механизме против России есть «пространство для маневра». Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

По его словам, Франция как одна из ключевых стран ЕС на 100% придерживается принятых на европейском уровне решений.

«Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества», – пояснил Ле Мэр.

Министр напомнил, как Россия ранее снимала часть наложенных в 2013 году ограничений на продукцию из Франции, к примеру на картофель, что «имело положительный эффект».

Ле Мэр прокомментировал российскую политику импортозамещения.

«Импортозамещение может быть ответом на санкции, но лично мне кажется, для долгосрочного решения проблемы необходимо качественно улучшать сельскохозяйственную сферу. Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого», – добавил он.