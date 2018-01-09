Составлен рейтинг самых непопулярных в России автомобильных новинок

Информационное агентство «Версия» опубликовало рейтинг самых непопулярных новых автомобилей за 2017 год. Его составили журналисты российских автомобильных изданий.

На десятом месте оказался новый бюджетный кроссвэн китайского производства FAW Besturn X80. Он появился на отечественном рынке еще в апреле 2017 года, однако за это время его приобрели 327 раз. Девятое место занял автомобиль Foton Savana – классический внедорожник с рамной конструкцией и полноценным полным приводом. Всего с марта по декабрь 2017 года в России было продано 267 таких машин. На восьмом месте оказался японский автомобиль Toyota Prius (200 проданных машин за год). Седьмая строчка досталась Lifan Murman. За четыре месяца было куплено всего 58 автомобилей этой марки. Кроссовер Haval H6 Coupe с ноября 2017 года купили всего шесть раз (шестая строчка). Пятое место занял автомобиль Infiniti Q60 (48 единиц с февраля). На четвертой позиции оказался кроссовер Peugeot 2008. С июля 2017 года в России было куплено 27 машин этой марки.

Замыкает тройку самых непопулярных автомобилей в стране SsangYong Tivoli (43 продажи с февраля). На втором месте – Geely Emgrand GT (34 единицы за год). А первое место занял американский минивэн Chrysler Pacifica. С октября 2017 года его реализовали всего дважды.

Ранее аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг машин, владельцы которых выставляют их на продажу чаще остальных в России.