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Жена проехала более 200 км, чтобы уличить мужа в измене и избить

Кирилл Кунецкий
11:22 09.01.2018
Заподозрив мужа в неверности, супруга решила проследить за ним и поймала его с поличным в другом городе.
Видео: Daily Videos / YouTube

В Британии женщина проехала 240 километров, для того чтобы уличить своего супруга в измене.

По данным The Daily Mail, отец двоих детей уехал «по делам» из своего дома в Уэллингборо в город Дувр, однако его жена заподозрила неладное и решила проследить за мужем.

Преодолев путь более чем в 200 километров вслед за ним, женщина вместе со своей матерью обнаружили супруга с его любовницей в одном из отелей города.

На кадрах семейной ссоры, опубликованных на YouTube, видно, что муж, пойманный с поличным, пытается оправдаться, однако разъяренная супруга отталкивает его и уходит, угрожая вызвать полицию, если он продолжит следовать за ней. 

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