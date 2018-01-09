Редкие фото Мэрилин Монро и Коко Шанель покажут на выставке в Москве

В московском Центре фотографии братьев Люмьер открывается выставка работ знаменитого фотографа Дугласа Киркланда под названием «За кулисами», на которой можно будет увидеть редкие снимки Мэрилин Монро и Коко Шанель.

Посмотреть фотографии можно будет уже 17 января, сообщается на сайте мэра столицы.

«Семнадцатого января в Центре фотографии братьев Люмьер открывается выставка одного из самых известных фотографов Голливуда Дугласа Киркланда. Экспозиция "За кулисами" охватит всю 60-летнюю карьеру фотографа и сфокусируется на самых ярких ее этапах», – говорится в сообщении.

В Большом зале будут представлены фотографии, на которых запечатлено закулисье голливудских киносъемок с 1960 по 2010 год.

Кроме того, посетители выставки смогут оценить снимки американской актрисы Мэрилин Монро, сделанные в Киркландом в 1961 году. Специальным проектом экспозиции станет серия фото 1962 года, посвященная жизни и работе модельера Коко Шанель.