В Калачинске несколько дней не могут вытащить вмерзший в реку КамАЗ

В Калачинске провалился под лед в реке Оми и замерз там КамАЗ. Об этом пишут местные СМИ.

Инцидент произошел 4 января. Однако до сих пор большегруз не могут вытащить из реки даже экскаваторы, поскольку он прочно вмерз в лед.

По фотографиям с места происшествия видно, что КамАЗ намотал по льду реки несколько сотен метров, после чего провалился задней осью в Омь.

В соцсетях рассказали, что большегруз привлекался к стройработам на мосту через реку.

«Погрузчик поехал на помощь провалившемуся сегодня утром КамАЗу и сам ушел под лед. До сих пор ведутся работы по извлечению погрузчика. КамАЗ стоит там же, где и провалился», – рассказали очевидцы.