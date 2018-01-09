СМИ: США получат российский газ с Ямала

Первая партия газа с российского проекта «Ямал СПГ» может быть доставлена в США уже к концу января, сообщает газета «КоммерсантЪ».

По данным издания, танкер Gaselys, принадлежащий французской компании Engie, везет груз сжиженного газа из британского терминала Isle of Grain в регазификационный терминал Everett, расположенный рядом с американским городом Бостон. Ожидается, что судно должно прибыть в США 22 января.

Вместе с тем утверждается, что танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно «Кристоф де Маржери» с первой партией российского СПГ.

В качестве наиболее вероятных причин сделки издание называет резкий рост цен на газ на восточном побережье США, где из-за снежного шторма цены на голубое топливо поднялись до отметки в 6,3 тысячи долларов за одну тысячу кубометров.

Напомним, проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают российская компания «Новатэк» (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одну дополнительную на миллион. Производство СПГ на первой технологической линии «Ямал СПГ» началось в декабре 2017 года.