Ребенок вылетел через лобовое стекло после крупного ДТП на Урале

В Челябинской области на трассе Пласт-Варламово произошло ДТП, в ходе которого ребенок вылетел через лобовое стекло автомобиля Daewoo Matiz. Об этом пишет портал U24.

Автомобиль Daewoo Matiz под управлением женщины выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Отмечается, что в результате аварии ребенок сломал себе только нос. Очевидцы происшествия оказали мальчику первую помощь, пока ожидали прибытия скорой помощи.

«У ребенка сломан нос, у матери ушибы, в 15-ке два парня были пристегнуты, отдышались и вышли. Скорая приехала за 7 минут. За это время с водителем газели оказали первую помощь ребенку», - рассказал очевидец.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области отметили, что сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.