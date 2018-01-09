Дайвер задержал дыхание и проплыл 80 метров подо льдом Байкала

Иркутянин Дмитрий Соколов установил новый рекорд, проплыв подо льдом Байкала 80 метров без аппаратов дыхания. Заплыв проходил в рамках открытого фестиваля по зимнему плаванию «Рождество на Байкале» в поселке Сахюрта на Малом море.

Предыдущий рекорд по задержке дыхания составлял 30 метров. Мероприятие проводилось для демонстрации возможностей человеческого организма. Иркутские моржи ныряли в прорубь и проплывали подо льдом до следующей проруби, сообщает IRK.ru.

Второе место досталось Юлии Оболкиной, она преодолела дистанцию в 60 метров. Александр Беломестных проплыл 50 метров, а Геннадий Узунов – 40 метров. Безопасность спортсменам обеспечивали сотрудники МЧС.