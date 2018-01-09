Ученые нашли «путь» в четвертое измерение

Совместная группа исследователей из США и Европы приблизились к пониманию четырехмерного пространства. В ходе исследования физикам удалось доказать, что в дополнение к традиционной трехмерной модели пространства существует также четвертое пространственное измерение, которое может ввести новые направления движения.

Ученые провели два параллельных эксперимента. Так, в ходе первого опыта физики понизили температуру атомов почти до абсолютного нуля, что остановило движение электронов. После этого «охлажденные» атомы поместили в специальные двухмерные структуры и использовали лазеры, которые восстановили движение частиц.

В ходе второго эксперимента физики направили лазерный луч через стеклянный блок, чтобы сымитировать эффект электрического поля на заряженных частицах. Данные об исследовании были опубликованы в журнале Nature.

Благодаря проведенным опытам исследователям удалось на миг сгенерировать квантовый эффект Холла – феномен проводимости двумерного газа при низких температурах в сильных магнитных полях.

Вместе с тем исследователи отмечают, что трехмерные предметы отбрасывают двухмерные тени, однако в результате экспериментов им удалось выяснить, что трехмерные объекты могут быть также «тенью» четырехмерных тел.

Физики полагают, что данные эксперименты приблизили их к пониманию четырехмерного пространства.

Между тем подчеркивается, что физические модели допускают наличие множества пространственных измерений. Так, согласно теории струн может существовать до десяти пространственных измерений.