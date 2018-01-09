Четыре человека, в том числе два ребенка, погибли при пожаре в Подмосковье

Семья из четырех человек погибла при пожаре в жилом доме в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщили сайту «Звезды» в ГСУ СК по Московской области.

Пожар произошел на четвертом этаже пятиэтажного дома. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. В результате ЧП погибли 35-летний мужчина и 28-летняя женщина и их двое маленьких детей трех и пяти лет, проживавшие этажом выше. Они отравились угарным газом.

«Девятого января 2018 года в правоохранительные органы Сергиево-Посадского района поступила информация о том, что после тушения пожара в одном из домов по улице Бероунская Сергиево-Посадского района Московской области обнаружены тела четырех человек, двое из которых малолетние дети», – говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку. Обстоятельства ЧП устанавливаются.