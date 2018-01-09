СМИ: батальон «Азов»* использует летальное оружие из США

Украинские силовики в Донбассе уже получили в свое распоряжение летальное оружие из США, сообщил ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер.

«Немало шума вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе у батальона "Азов"* уже есть изготовленное в США летальное вооружение», – написал он в Twitter.

По его словам, у бойцов запрещенного в РФ «Азова»* американские гранатометы были уже в июле прошлого года. После получения лицензии на Украину их поставляет компания из Техаса AirTronic USA.

*Националистический украинский батальон, запрещенный в РФ