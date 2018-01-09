Задержан подозреваемый в поджоге многоэтажного дома в Тюмени

Полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге девятиэтажного жилого дома в Тюмени. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

«Задержан мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления», – говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Поджог одной из квартир дома № 4 по Олимпийской улице был совершен вечером 8 января. В результате пожара погиб один человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога и повлекшие по неосторожности смерть человека».