Астронавт испугался, что вырос на 9 см за время пребывания на МКС

Японский астронавт Норисиге Канаи пожаловался, что за время пребывания на Международной космической станции (МКС) вырос сразу на девять сантиметров. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

«Доброе утро, у меня есть серьезная новость. Я прошел физическое обследование и узнал, что с тех пор, как я оказался в космосе, я вырос на девять сантиметров! Всего за три недели!» – говорится в сообщении.

Канаи добавил, что подобного с ним не случалось со школьных времен.

«Я несколько переживаю, поместится ли теперь мое тело в сиденье "Союза"», – отметил астронавт.

Норисиге Канаи прибыл на МКС в конце декабря. Вместе с ним на станцию были доставлены россиянин Антон Шкаплеров и американец Скотт Тингл.