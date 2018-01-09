Женщина обстреляла из пневматики автомобили и прохожих в Москве

Столичные полицейские задержали женщину по подозрению в повреждении четырех автомобилей из пневматического пистолета в центре Москвы. Об этом сайту ТРК «Звезда» сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

«В минувший понедельник в полицию поступило сообщение, что на ул. Литвина-Седого, д. 2/13, стр. 3, корп. 2, А неадекватная женщина сидит в автомобиле SsangYong и стреляет по машинам и прохожим из пневматического пистолета», – отметили в правоохранительных органах.

Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали 47-летнюю владелицу автомобиля по подозрению в стрельбе. При осмотре места стрельбы было обнаружено, что четыре автомобиля получили различные повреждения. О пострадавших прохожих информация не поступала.

По факту происшествия начата проверка, в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.