Трамп решил увеличить экспорт американского оружия за рубеж

Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать работу над увеличением экспорта американского оружия за рубеж. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, таким способом президент США намерен увеличить число рабочих мест для американцев.

По информации источников, знакомых с ситуацией, уже в феврале Трамп огласит изменения в правилах экспорта вооружений. Они должны облегчить процедуру продажи американских вооружений в другие страны.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США должны расширить ядерный потенциал страны.