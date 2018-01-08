Московские власти рассказали, когда откроют филармонию в «Зарядье»

Филармонию в парке «Зарядье» в Москве планируется открыть к лету 2018 года.

Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает АГН «Москва».

«В этом году из крупных объектов мы ожидаем в составе парка “Зарядье” филармонию», – заявил он.

«Она у нас была сразу выделена во второй этап, и мы ее планируем где-то к лету завершить», – добавил Хуснуллин.

Открытие парка «Зарядье» состоялось 9 сентября 2017 году. Общая площадь парка составляет 10,2 га, а площадь объектов – около 84 тыс. кв. м.