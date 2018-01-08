Жертвами ДТП с участием грузовика под Кемеровом стали пять человек

На 176-м километре трассы «Алтай – Кузбасс» в Гурьевском районе Кемеровской области погибли пять человек погибли в результате аварии с участием легкового автомобиля и грузовика.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на в Единую дежурно-диспетчерскую службу, жертвами ДТП стали три женщины и один мужчина, а также спасателями было найдено тело ребенка.

По данным регионального управления МЧС, столкновение автомобилей произошло в 20:50 по московскому времени.

В диспетчерской службе также отметили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля Kia Ceed пошел на обгон попутного транспортного средства, при этом не убедился в безопасности маневра.

«Он выехал на встречную полосу, где в этот момент находился грузовик Volvo. Произошло лобовое столкновение», – рассказали в службе.

Окончательную причину аварии установят сотрудники ГИБДД.