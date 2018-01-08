«Оружием Путина» назвали пользователи соцсетей непогоду в США

Пользователи соцсетей бурно обсуждают ролик, где запечатлено, как на улицах американского штата Массачусетс автомобили вмерзли в лед. Короткое видео, которое набрало уже более 150 тысяч просмотров, доступно на YouTube.

В комментарии к ролику отмечается, что из-за «взрывного циклона» — мощного шторма, который вызвал резкое похолодание в США — улицы штата затопило. Вода от низких температур замерзла, образовав ловушку для припаркованных у домов машин.

Многие зрители решили, что в стране наступает новый ледниковый период. Другие посчитали природную стихию «климатическим оружием» российского президента.

«Он (Путин — прим. Авт.) разрушает американскую экономику и инфраструктуру», — уверенно заявил пользователь под ником Cattefaie Blæc.

Кое-кто из комментаторов отметил, что нынешняя погода напоминает о сибирских морозах. Некоторые сравнили непогоду с апокалипсисом.

«Это что-то вроде фильма «Послезавтра»», — высказался Rojs Rozentāls.

Напомним, «Взрывной циклон» обрушился на Америку 4 января. Из-за непогоды температура воздуха во многих штатах опустилась ниже нуля, включая обычно жаркие Калифорнию и Флориду.