Склад пластиковой тары горит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге горит склад пластиковой тары.

Как сообщается на сайте МЧС по Свердловской области, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти. По предварительной информации, пострадавших нет.

В тушении возгорания задействованы 20 единиц пожарной и спецтехники, свыше50 человек личного состава. В настоящее время пожар удалось локализовать.