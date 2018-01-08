Трамп заявил о возрождении «американской мечты»

Президента США Дональд Трамп видит возрождение «американской мечты» в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фрагменты речи американского президента, распространенные пресс-службой Белого дома.

Речь Трампа на данный момент недоступна целиком, он произнесет ее в ближайшие часы в городе Нэшвилл. Однако, судя по доступным фрагментам, возрождение «американской мечты» президент США видит, в первую очередь, в налоговых послаблениях.

«Американская мечта возвращается к жизни. Недавно мы приняли крупнейшие в истории законы о налоговых послаблениях и реформах в размере 5,5 триллионов долларов… большинство из этих льгот адресованы работающим американцам, небольшим компаниям и семейным фермам», - цитирует агентство отрывки речи президента США.

По словам Трампа, абсолютно все представители Демократической партии в конгрессе США проголосовали против налоговых послаблений, которые, по версии Трампа, должны «возродить американскую мечту». Трамп подчеркнул, что в прошлом году в США действовали наиболее высокие в мире налоги, но в этом они вышли на «конкурентоспособный уровень».