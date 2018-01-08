WP: в США полицейские за год застрелили почти тысячу человек

За 2017 год в Соединенных Штатов сотрудники полиции во время несения службы застрелили 987 человек, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы и полицейские отчеты.

При этом 22% убитых были афроамериканцами, при том, что они составляют лишь 6% населения США. Также среди погибших - 28 подростков.

В 2016 году от рук американских правоохранителей погибли 963 человека, а в 2015 году – 995. Журналисты издания начали вести подсчет убитых полицией в стране с 2014 года – после смерти темнокожего подростка Майкла Брауна в Сент‐Луисе. Официально подобная статистика не публикуется.

Ранее сообщалось, что 24 декабря 2017 года в Техасе полицейские в ходе перестрелки случайно застрелили шестилетнего ребенка.