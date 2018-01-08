Овечкин перепутал слова «shit» и «shot», рассказывая о матче NHL

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за американский клуб NHL «Вашингтон Кэпиталз», допустил оригинальную оговорку, рассказывая о матче в интервью. Об этом сообщает Eurosport.

Овечкин в составе своей команды играл против «Сент-Луиса». Рассказывая о результативном ударе, который случился после вбрасывания Ти Джея Оши, капитан «Вашингтон Кэпиталз» перепутал «shot» («выстрел», «удар по воротам») с «shit» («справить крупную нужду», «облажаться»).

«Мне кажется, мы упростили нашу игру. Оши выиграл вбрасывание, достал шайбу. У меня был шанс «shit» и я «shit». Нанес удар, бросил по воротам... упс. Ну, без разницы: shot, shit», - рассказал хоккеист.

В ходе встречи «Вашингтон» нанес поражение «Сент-Луису», матч прошел в рамках регулярного чемпионата NHL. Овечкин забросил 27-ю в сезоне шайбу, а также сделал голевую передачу Бретту Конноли.