После пожара в Тюмени заведено уголовное дело по статье «поджог»

Уголовное дело по статье «поджог» было возбуждено после масштабного пожара, который охватил жилой девятиэтажный дом в Тюмени 8 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Следственного управления СК по региону.

«По версии следствия, в вечернее время 8 января 2018 года неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир», - говорится в заявление регионального СК.

Пожарные и спасатели прибыли к охваченному огнем дому на Олимпийской улице, когда площадь возгорания составляла около 700 квадратных метров. С огнем удалось совладать, когда площадь достигла 1500 квадратных метров, пламя распространилось по утеплителю и охватило почти все здание.

В результате пожара уничтожено имущество многих жильцов дома. Один человек погиб, его тело нашли сотрудники МЧС при обходе квартир. Все жители эвакуированы, следователи продолжают выяснение причин случившегося.