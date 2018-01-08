Зима близко: в Москве на Старый Новый год ударят морозы

В Московский регион на смену оттепели наконец-то придет зима. Как рассказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, на этой неделе столбики термометров начнут стремительно снижаться и к Старому Новому году значения опустятся до -15 °С.

«Начиная с пятницы и в субботу, воскресенье, когда Москва окажется в центре скандинавского антициклона, распогодится, будет солнечно, штиль, без осадков, и к выходным морозы окрепнут до -10 °С …-15 °С», - цитирует синоптика «РИА Новости».

По его словам, до среды из-за смены фронтов в столице могут пройти снегопады, на смену которым установится солнечная погода, а температурный фон вернется в рамки климатической нормы.