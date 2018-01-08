СМИ узнали имя подозреваемого в убийстве Ноздровской

Задержанным по подозрению в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской по данным СМИ оказался Россошанский Юрий Викторович.

Мужчина 1954 года рождения приходится отцом Дмитрию Россошанскому, который, будучи нетрезвым, насмерть сбил в 2015 году сестру Ноздровской - Светлану Сапатинскую, после чего правозащитница добилась уголовного наказания для него. Такою информацию опубликовал портал Insider со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ирина Ноздровская, лично вела дело о ДТП в котором погибла ее сестра, выступала в суде, за что неоднократно получала угрозы со стороны обвиняемого и его родственников. В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы.

Ранее в МВД Украины подтвердили задержание предполагаемого убийцы правозащитницы Ноздровской. Тело женщины было обнаружено накануне в одной из рек под Киевом.