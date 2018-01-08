В пустыне Сахара выпал снег

В пустыне Сахара наблюдается выпадение снега, об этом сообщает алжирское издание TSA. Фотографии, на которых запечатлено редкое природное явление, публикуют местные СМИ.

По данным газеты, снегопад произошел утром воскресенья неподалеку от алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни Сахара. Всего в окрестностях города выпало более сорока сантиметров осадков, однако уже к концу воскресенья снег стал таять. Средняя температура в январе в этой местности составляет от 6 до 12 градусов тепла по Цельсию.

Снегопад в самой известной пустыне в мире происходит не впервые. В прошлом году в той же местности уже было зафиксировано выпадение снега. До этого Сахара видела снежные осадки только в феврале 1979 года.