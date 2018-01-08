В пустыне Сахара выпал снег
В пустыне Сахара наблюдается выпадение снега, об этом сообщает алжирское издание TSA. Фотографии, на которых запечатлено редкое природное явление, публикуют местные СМИ.
Il a neigé sur les dunes rouges du Sahara algérien ! #Algérie #Alger #Algeria #Algiers #Travel #NaturePhotography #NatureIsBeautiful #Tourisme #Voyage #paysage #south #Desert #Nature #DiscoverAlgeria #Picture #Sahara #photography #Hiver #Snow #الجزائر By @KSekkouri pic.twitter.com/q6mY81MnFo— Discover Algeria (@Discover_DZ) 7 января 2018 г.
По данным газеты, снегопад произошел утром воскресенья неподалеку от алжирского города Айн-Сефра на севере пустыни Сахара. Всего в окрестностях города выпало более сорока сантиметров осадков, однако уже к концу воскресенья снег стал таять. Средняя температура в январе в этой местности составляет от 6 до 12 градусов тепла по Цельсию.
Снегопад в самой известной пустыне в мире происходит не впервые. В прошлом году в той же местности уже было зафиксировано выпадение снега. До этого Сахара видела снежные осадки только в феврале 1979 года.