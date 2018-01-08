Российские ученые создали аппарат удаленной диагностики сердца

В Нижнем Новгороде сотрудники ННГУ имени Лобачевского разработали аппарат, с помощью которого можно дистанционно проводить диагностику сердца. Комплекс позволяет на ранней стадии выявлять сердечно-сосудистые заболевания и отклонения в работе сердечной мышцы, передает ТАСС.

Комплекс с названием «Киберсердце», выглядит как небольшая коробочка, которую пациент закрепляет на груди. На приборе расположены три индикатора, зеленый загорается при нормальной работе сердца, желтый – рекомендация обратиться к специалисту, а если пользователь прибора видит красную лампочку – ему необходимо срочно идти к врачу. Данные с устройства можно сразу же направить в больницу, даже находясь далеко от нее.

«Пока что мы работаем в рамках Нижегородской области, наша задача - создать систему удаленного кардиомониторинга, создать круглосуточную службу, которая могла бы оценивать состояние сердечно-сосудистой системы жителей нашей области», - рассказал сердечно-сосудистый хирург, один из разработчиков комплекса Александр Никольский.

По оценкам ученых, стоимость прибора при массовом выпуске пяти тысяч устройств составит около трех тысяч рублей.