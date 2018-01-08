Украинский суд арестовал бывшего главу Минздрава Крыма

Городской суд Херсона выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Петра Михальчевского, который раньше был министром здравоохранения Крыма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности Украины, Михальчевский подозревается по двум статьям УК Украины, в том числе «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность Украины». Каким именно образом чиновник нарушил законы, в материале не уточняется.

Сообщается, что сотрудники СБУ получили информацию о том, что Михальчевский, который являлся главой министерства здравоохранения российского Крыма с марта по июнь 2014 года, находится в Киеве. СБУ нагрянула с обысками во временное помещение Михальчевского в украинской столице и провела обыски.

Крым стал частью России после проведенного на полуострове референдума в марте 2014 года, в ходе которого более 95% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ. Решение об этом было принято на фоне государственного переворота на Украине легитимным парламентом полуострова – Верховным советом Крыма.