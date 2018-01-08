После скандала Apple будет менять аккумуляторы «медленных» IPhone с огромной скидкой

Корпорация Apple официально извинилась перед владельцами IPhone, чью работу компания искусственно затормаживала ранее. В качестве извинения Apple пообещала предоставить значительную скидку на смену аккумуляторов в телефонах, которая будет действовать весь 2018 год.

Как говорится в официальном релизе корпорации, пользователи смогут рассчитывать на смену аккумулятора по цене в 29 долларов, хотя до скандала эта операция официально стоила 79 долларов. Таким образом, скидка составит 50 долларов. Этим жестом Apple намерена вернуть доверие потребителей. Кроме того, в корпорации пообещали «больше никогда» не затормаживать работу старых устройств.

Скандал разгорелся после того, как пользователи заметили искусственно созданное подтормаживание на старых телефонах компании. В связи с этим жительница американского штата Калифорния Виолетта Майлян, недовольная умышленным замедлением работы iPhone, решила подать против компании беспрецедентный иск в размере триллиона долларов. До этого несколько других потребителей продукции Apple также подали в суд на компанию.