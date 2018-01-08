Мстительный житель Урала по ошибке сжег семью с ребенком

Житель Свердловской области в нетрезвом состоянии после конфликта со знакомым решил поджечь его жилище. Ночью он подобрался к деревянному дому, который был разделен на две семьи, и поджег крыльцо и пристройку, сообщает портал «Провинция.ру».

По трагической случайности, злоумышленник перепутал половины здания и поджег ту, в которой проживала семья с детьми. В результате, в огне погиб 64-летний мужчина и его двухлетняя внучка, 31-летняя мать девочки скончалась от ожогов в больнице.

Глава семейства в это время был на работе и прибыл на место происшествия вместе с пожарными. Отмечается, что дом выгорел полностью.

Преступника уже задержали правоохранители, ему предъявлено обвинение в убийстве трех человек. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.