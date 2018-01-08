Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Тюмени

Спасатели обнаружили тело одного погибшего в результате крупного пожара в многоэтажном жилом доме в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Тело было обнаружено во время обхода квартир после тушения пожара. Кроме того, еще один пострадавший был отправлен в областную клиническую больницу из-за отравления продуктами горения. Сейчас в чрезвычайной службе решают вопрос о размещении погорельцев, эвакуированных с места событий.

Ранее стало известно, что в Тюмени загорелся девятиэтажный дом, площадь пожара составила 700 квадратных метров. Как следует из видеоматериалов, сделанных очевидцами, пламя буквально охватило весь дом. Возгорание началось с третьей квартиры, позже перешло на сайдинг, которым было покрыто здание. В данный момент огонь потушен.