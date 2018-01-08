В МВД Украины подтвердили задержание убийцы правозащитницы Ноздровской

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк подтвердил задержание подозреваемого в убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской, сообщает телеканал «112 Украина».

«Мы подтверждаем, что объективно подозреваемый в совершении убийства Ирины Ноздровской задержан сотрудниками Нацполиции», – заявил Шкиряк.

Он также отметил, что в настоящий момент злоумышленник находится под стражей, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, сейчас проводятся первые следственные действия с подозреваемым.

Ранее о задержании убийцы Ноздровской сообщил известный журналист Айдер Муждабаев. Он добавил, что мужчина уже дал признательные показания.

Накануне в одной из рек под Киевом украинские правоохранители обнаружили тело пропавшей правозащитницы Ирины Ноздровской. На ее теле были зафиксированы многочисленные травмы в области шеи.