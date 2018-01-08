Минэкономразвития опровергло информацию о планах России выйти из ВТО

Россия не собирается выходить из Всемирной торговой организации из-за спора об ограничении импорта свинины и животных с территории Евросоюза, введенном после зафиксированных в ЕС вспышек африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», - цитирует заявление в министерства РИА «Новости».

В ведомстве также назвали претензии необоснованными, так как Россия выполнила все требования по снятию ограничений на поставки из ЕС.

Ранее в Совфеде заявили, что Россия может выйти из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины.