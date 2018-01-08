Украинские радикалы заблокировали вход в Киево-Печерскую лавру

Украинские националисты перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру и устроили там акцию протеста. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на отчеты радикалов в социальных сетях.

Присутствующие на акции националисты принесли с собой транспаранты с призывами «прогнать ФСБ и сепаратистов из Лавры». Как сообщается на странице организаторов акции в Facebook, радикалы уверены, что в Лавре якобы «находится штаб сепаратистов и фсбшников, которые отказываются отпевать бойцов АТО, крещенных не в церквях Киевского патриархата». Эти лозунги и заявления уже вызвали среди некоторых пользователей Сети сомнения в психической адекватности авторов акции.

Как отмечается в материале телеканала, акция может быть связана с недавним трагическим происшествием в Запорожье. Тогда погиб двухлетний мальчик. Священник Украинской православной церкви Московского патриархата не смог совершить отпевание, поскольку ребенок был крещен в церкви Киевского патриархата, а священники УПЦ МП не имеют права на проведение обряда. Этим происшествием в качестве пиар-повода немедленно воспользовались украинские блогеры и националистические организации.