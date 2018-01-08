Эсминец ВМС США вошел в порт Одессы
Американский боевой корабль в украинском порту будет проводить «операции по обеспечению безопасности на море».
Фото: dumskaya.net
Эсминец Военно-морских сил США Carney DDG64 вошел в порт украинской Одессы, об этом сообщает местное издание «Думская».
Как отмечается в материале, американский боевой эсминец стал первым кораблем Североатлантического альянса, который посетил Одессу в этом году. Сообщается, что целью визита американские военные заявили «проведение операций по обеспечению безопасности на море», а также отработку военно-морского потенциала альянса и его союзников.
Боевые корабли ВМС США и сил НАТО не впервые заходят в порт Одессы. Ранее эсминец James E. Williams зашел в украинский порт 29 ноября. Тогда сообщалось, что в акватории Черного моря корабль будет выполнять «функцию сдерживания».