Житель Карелии героически спас пса, провалившегося под лед на Ладоге: видео
Молодой мужчина разделся до трусов и пополз по льду к проруби, в которой оказалась собака.
Видео: Вести Приладожья / ВКонтакте
В Карелии мужчина, прогуливаясь вдоль залива Ляппяярви с коляской, в которой спал грудной ребенок, увидел провалившуюся под лед собаку и бросился спасать тонущее животное.
По рассказу очевидцев, опубликованному в группе «Вести Приладожья» во «ВКонтакте», до этого несколько человек пытались вытащить собаку с помощью веток, но из-за тонкого льда и дождя, который делал его еще и очень скользким, ничего не получилось. Неравнодушные люди несколько раз звонили в МЧС, но спасатели так и не приехали.
Павел Лыжов не смог пройти мимо, разделся до трусов и пополз по замершему Ладожскому озеру к проруби. Судя по опубликованному видео, до собаки от берега было около 20 метров, мужчина смог ухватить животное за холку и вытащил его на лед.