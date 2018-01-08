Житель Карелии героически спас пса, провалившегося под лед на Ладоге: видео

В Карелии мужчина, прогуливаясь вдоль залива Ляппяярви с коляской, в которой спал грудной ребенок, увидел провалившуюся под лед собаку и бросился спасать тонущее животное.

По рассказу очевидцев, опубликованному в группе «Вести Приладожья» во «ВКонтакте», до этого несколько человек пытались вытащить собаку с помощью веток, но из-за тонкого льда и дождя, который делал его еще и очень скользким, ничего не получилось. Неравнодушные люди несколько раз звонили в МЧС, но спасатели так и не приехали.

Павел Лыжов не смог пройти мимо, разделся до трусов и пополз по замершему Ладожскому озеру к проруби. Судя по опубликованному видео, до собаки от берега было около 20 метров, мужчина смог ухватить животное за холку и вытащил его на лед.