В Тюмени из полыхающей многоэтажки эвакуировали жильцов: видео
140 человек были эвакуированы из загоревшегося девятиэтажного дома на Олимпийской улице.
Видео: Андрей Романов / Вконтакте
В Тюмени загорелся девятиэтажный дом, площадь пожара составила 700 квадратных метров. На кадрах с места ЧП видно, что пламя охватило весь фасад здания.
Из огня спасли больше 20 человек, в том числе двоих детей. Всего из горящей многоэтажки эвакуировали 140 жильцов.
Местный портал 72.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергея Юсько сообщает, что сначала загорелась квартира на третьем этаже, после чего пламя вышло наружу, и тогда вспыхнул сайдинг, которым было облицовано здание.
По информации МЧС, при пожаре никто не пострадал. Жильцов многоэтажки размещают в пункте временного пребывания. Помимо многоэтажки на Олимпийской улице, пострадали и близлежащие дома, добавили спасатели.