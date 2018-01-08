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В Тюмени из полыхающей многоэтажки эвакуировали жильцов: видео

Наталья Вальханская
18:09 08.01.2018
140 человек были эвакуированы из загоревшегося девятиэтажного дома на Олимпийской улице.
Видео: Андрей Романов / Вконтакте

В Тюмени загорелся девятиэтажный дом, площадь пожара составила 700 квадратных метров. На кадрах с места ЧП видно, что пламя охватило весь фасад здания.

Из огня спасли больше 20 человек, в том числе двоих детей. Всего из горящей многоэтажки эвакуировали 140 жильцов.

Местный портал 72.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергея Юсько сообщает, что сначала загорелась квартира на третьем этаже, после чего пламя вышло наружу, и тогда вспыхнул сайдинг, которым было облицовано здание.

По информации МЧС, при пожаре никто не пострадал. Жильцов многоэтажки размещают в пункте временного пребывания. Помимо многоэтажки на Олимпийской улице, пострадали и близлежащие дома, добавили спасатели.

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