Москвичи смогут бесплатно покататься на тюбинговой горке на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на ВДНХ организуют бесплатные катания на тюбинговой горке с 10 января с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу.

«Тюбинговая горка на ВДНХ бьет все рекорды посещаемости. Знаю, что многие не попадают туда из-за большого количества желающих (больше пяти тысяч человек в день), поэтому после праздников, с 10 января, устроим бесплатные катания с 11:00 до 16:00 со вторника по пятницу. Приходите!» – написал градоначальник в Twitter.

Тюбинговый комплекс «Ракета» расположен на площади Промышленности вокруг макета ракетоносителя «Восток-1» перед павильоном «Космос».