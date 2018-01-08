МТБЮ «скончался тихо и мирно»: как Запад закрыл операцию прикрытия по захвату Балкан

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников:

Одним из последних важных событий 2017 года стало закрытие Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Оно является не просто заметным в быстро меняющемся международном политическом калейдоскопе. Это целая веха на пути планомерного и расчетливого захвата Североатлантическим альянсом во главе с США все новых и новых плацдармов на планете, в данном случае на Балканах. Работа МТБЮ отнюдь не была направлена на истинное и объективное расследование военных преступлений во время войн в бывшей Югославии в 90-х. Существование этого трибунала, по сути, стало информационно-пропагандистским прикрытием реализации преступного плана США и НАТО по расчленению бывшей Югославии и сокрытия истинного виновника трагедии этой страны, начавшейся в 90-х и продолжающейся до сих пор. Сегодня этот виновник вполне очевиден. Это руководимый Вашингтоном коллективный Запад.

Состоявшаяся 21 декабря ушедшего года в Гааге официальная церемония закрытия трибунала прошла почти незамеченной в череде других ординарных событий. МТБЮ «скончался тихо и мирно», без особой помпы. Сообщения западных СМИ на эту тему не отличались яркостью. Хотя, казалось бы, они должны были вынести эту тему на первые полосы. Впрочем, о «достоинствах» покойника, главными из которых являются убийства и ложь, как правило, не трубят и пытаются побыстрее закончить похоронную церемонию. Именно так обстояло дело с закрытием МТБЮ.

Трибунал был создан в 1993 году по резолюции Совбеза ООН о формировании международного судебного органа для расследования событий, происходивших на территории бывшей Югославии. Эту резолюцию поддержала и Россия, руководство которой в тот период не ставило под сомнение заверения западных «партнеров» в вечной дружбе.

Но нам потребовалось недолгое время, чтобы понять, что войны на территории бывшей Югославии были инспирированы Соединенными Штатами с одной целью – расчленить СФРЮ и создать на ее осколках послушные Вашингтону режимы. И по западному плану все клочки этого пестрого лоскутного одеяла под совокупным названием «бывшие югославские республики» должны были войти в зону доминирования НАТО и в целом в зону западного влияния. Что мы сегодня и видим. Черногория, Хорватия, Словения уже в НАТО. Не признанное Белградом Косово полностью оккупировано НАТО. На пути в Североатлантический альянс Македония и Босния и Герцеговина. Вдобавок другие балканские государства – Болгария и Албания – давно уже в НАТО.

При этом основной проблемой в реализации американского плана по расчленению Югославии были сербы как главная государствообразующая нация. Самой больной «занозой» для Запада было даже не то, что сербы определяли общенациональный настрой в стране, а то, что они традиционно рассматривают Россию как своего самого верного и единственного союзника на все времена. Об этом, кстати, говорят и последние опросы общественного мнения в нынешней Сербии. Причем такое отношение сербов к России сохраняется веками, невзирая ни на какие политические пертурбации как в России, так и в самой Сербии. Тому есть несколько объяснений. Первое и главное – это духовное единство сербов и русских, которые исповедают православие. Причем и Русская и Сербская православные церкви (а также монастыри Святой горы Афон и немногие поместные православные церкви) придерживаются одного церковного календаря – юлианского. Вторая причина – историческая память сербов, которые помнят, что в 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну, спасая единоверную Сербию от агрессии Австро-Венгрии.

Таким образом, расчленяя Югославию путем спровоцированных войн между этническими и религиозными общинами, которые прекрасно уживались после Второй мировой, США и весь коллективный Запад пытались уничтожить именно Сербию с ее экономическим и военным потенциалом как главного и верного союзника России на Западных Балканах. А самих сербов США и вслед за ними вся Европа представляли кровожадными злодеями, якобы подавляющими свободу других народов, населяющих СФРЮ, и потенциально опасными для всего остального «цивилизованного» мира.

Этой задаче служили не только насквозь лживые информационные кампании в западной прессе, выставлявшие сербов «циничными убийцами» мирных жителей в Боснии, Косово и Хорватии, но и работа Международного трибунала по бывшей Югославии, который впору уже назвать пресловутым. Более 80% 161 обвинительного заключения, вынесенного МТБЮ, касаются сербов.

Понятно, что во время войны всякая воюющая сторона так или иначе совершает действия, которые могут быть расценены как военные преступления. Но надо понимать и то, что югославская армия (читай – сербы) пыталась восстановить конституционный порядок, сохранить целостность страны, что оправдано законом, а все остальные – прежде всего, косовские албанцы и мусульмане-бошняки – были участниками того, что любым законом квалифицируется как вооруженный мятеж. Но главными виновниками кровопролития Запад назначил только и исключительно сербов.

Примечательно то, что МТБЮ завершил свою работу именно после осуждения сербского генерала Ратко Младича, которого в конце ноября прошлого года трибунал приговорил к пожизненному заключению за недоказанные преступления. Ратко Младичу в МТБЮ отвели роль коллективной жертвы. В его лице осудили и обвинили всех сербов, поскольку генерал – яркий пример сербского противостояния западному миру. На него повесили все. Среди прочего его обвинили в якобы имевшем место массовом убийстве мусульман в боснийской деревне Сребреница в 1995 году. Однако в Сербии утверждают, что никто так и не смог доказать, что убийство имело место, а тем более то, что его совершили сербские подразделения. То, как Запад фабрикует так называемые fake news, весь мир воочию убедился на примере последних событий в Сирии, Ираке, а также в Иране и других регионах Ближнего Востока. Между тем fake news – это тот инструмент, который был в арсенале США и их союзников всегда, в том числе в ходе «информационного сопровождения» войн в бывшей Югославии. Это был главный инструмент и для МТБЮ.

Не стоит забывать, что в застенках МТБЮ в марте 2011 года умер другой главный обвиняемый со стороны сербов – президент Югославии Слободан Милошевич, которому попросту не оказывали медицинскую помощь. В Сербии все говорят прямо: президента Милошевича убили.

А вот обратная сторона западного правосудия. Ни один головорез из числа косовских албанцев, выдачи и суда над которыми требовала Сербия, не осужден и не привлечен к ответственности. Лидер косовских албанцев Хашим Тачи, обвиняемый в массовых убийствах и торговле человеческими органами, не только находится на свободе, но и занимает пост президента Косовской Республики (не признана Сербией, Россией и рядом других стран). Прокурору по бывшей Югославии Карле дель Понте, которая вознамерилась было расследовать эти обвинения, быстро заткнули рот. Тем не менее все вышло на белый свет в 2010 году – в докладе члена комиссии ПАСЕ по правам человека швейцарца Дика Марти. Он собрал воедино доказательства того, что и так было известно: Хашим Тачи – лидер косовской мафии, которая торговала человеческими органами, изъятыми у сербов, а также наркотиками. Он «крышевал» в Косово все, что приносило деньги.

Сподручный Тачи, бывший командир «Армии освобождения Косово» Рамуш Харадинай, был оправдан МТБЮ дважды – в 2008 и 2012 годах, – хотя доказательно обвинялся в массовых убийствах косовских сербов. При этом в ожидании приговора Харадинай находился на свободе. А несколько свидетелей по делу Харадиная, которые были готовы выступить на стороне обвинения, погибли при странных обстоятельствах. В апреле 2017 года западная Фемида в очередной показала свое двуличие: французский суд отказался удовлетворить запрос Сербии о выдаче ей Харадиная.

В начале декабря прошлого года председатель МТБЮ Кармел Агиус заявил о завершении работы трибунала, поскольку, по его словам, после вынесения приговоров Ратко Младичу трибунал свою миссию выполнил. Циничная откровенность. Поэтому международная общественность может не ждать, что Тачи, Харадинай и еще десятки настоящих преступников и убийц из числа косовских албанцев или бошняков получат от Запада по заслугам. У трибунала была другая задача – осудить сербов. И он эту миссию выполнил полностью.

Но и это еще не все. Сейчас разворачивается второй акт сербской трагедии – Сербию подвергают новому унижению, принуждая признать независимость оторванного от нее Косово в обмен на прием Сербии в ЕС. Важно и то, как это делается. Недавно Харадинай стал премьер-министром Косово. И бюрократия Евросоюза принуждает нынешние власти Сербии вести переговоры с косовским «правительством» – то есть с Харадинаем – о «добрососедстве» Сербии и Косово, что и является условием принятия сербов в ЕС. Западу мало того, что Сербия и так уничтожена и растоптана. Но сверх того теперь Сербия должна сесть за стол равноправных переговоров с убийцей сербов. Это уже похоже на некий ритуальный обряд, который с каким-то маниакальным наслаждением осуществляет «цивилизованный» Запад в отношении Сербии.

Что же касается вероятного членства Сербии в НАТО, то сейчас говорить об этом не может ни один сербский политик, поскольку это равноценно политическому самоубийству. Между тем ориентированное на Запад руководство этой страны уже подписало с НАТО соглашения, по которым Сербия, формально не являясь членом альянса, взяла на себя все обязательства, записанные в уставных договорах НАТО для полноправных членов блока. США просто ждут, когда в Сербии изменится общественное мнение. Вернее, не ждут, а усердно работают над этим через прессу и многочисленные НКО.

На сайте МТБЮ сказано, что после закрытия трибунала его веб-сайт останется в сети Интернет, поскольку «является памятником достижениям трибунала и предоставляет доступ к богатству ресурсов, которые трибунал создавал на протяжении многих лет». И это хорошо, что ложь МТБЮ доступна для обозрения. Для многих, кто объективно оценивал деятельность МТБЮ, ясно, что суд истории еще впереди, и этот суд будет в том числе судом над самим МТБЮ.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.